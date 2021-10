DJ Das Abra A5 V.15.9.1 von Monster Notebook wurde zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt!

DGAP-Media / 2021-10-14 / 08:54

Monster Notebook entwickelte das Notebook mit der Modellbezeichnung Abra A5 V.15.9.1 für Gamer, die hohe Leistung für ein ungetrübtes Spielerlebnis suchen. Das Notebook wurde durch die führende deutsche Warentest-Organisation IMTest zum "Preis-Leistungs-Sieger" gekürt. Das Abra A5 V.15.9.1 von Monster Notebook wurde zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt! Die durch Monster Notebook für ein perfektes Spielerlebnis entwickelten Hochleistungs-Notebooks fallen in der Branche besonders durch ihre innovativen After-Sales-Services und ihren herausragenden technischen Support auf. Unsere Marke, die ihre Geschäftstätigkeit stark ausweitete, indem sie im vergangenen Jahr in Berlin das größte Geschäft für Spielerlebnisse eröffnete, erstaunt die Nutzer immer wieder mit ihrer Produkt- und Service-Qualität der neuesten Generation.

Da es die Geschäftspolitik von Monster Notebook ist, den Nutzern immer die allerbesten Hardware-Konfigurationen zum besten Preis anzubieten, wurde auch das Modell Abra A5 V.15.9.1 durch die führende deutsche Warentest-Organisation IMTest zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt.

Das in der Gaming-Notebook-Kategorie mit einem Preis unter 1.500 Euro einem objektiven Leistungstest unterzogene Abra A5 V.15.9.1 konnte im direkten Vergleich die Gaming-Computer von anderen Marken ausstechen und wurde so zum "Preis-Leistungs-Sieger" erklärt.

Das Abra A5 V.15.9.1 ist mit einem Intel(R) Comet Lake Core i5 Prozessor, einer NVIDIA(R) GTX1650 Grafikkarte mit höchsten Bildraten für ein realitätsnahes Bild, mit der Intel Wi-Fi 6 (Gig+)-Unterstützung und einem dualen Lüftersystem ausgestattet, um den Gamern genau das ungetrübte Spielerlebnis zu bieten, das sie erwarten. Sein 15,6 Zoll großer Bildschirm mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hz bietet ein flüssiges und realitätsnahes Bild.

Das Abra A5 V.15.9.1, das mit seinem durch Aluminium verstärkten Gehäuse bei einer Bauhöhe von 25,8 mm nur 2,1 kg wiegt, spricht diejenigen an, die einen ästhetisch ansprechenden und tragbaren Gaming-Computer suchen. Das Gerät, das dank seinem smarten Verstärker eine um 200 Prozent stärkere Lautstärke hat, bietet mit seinem THX-Soundsystem und der Einzonen-RGB-Tastatur ein Spielerlebnis der Spitzenklasse.

Alle Informationen zu Monster Notebook, welches dank der gebotenen individuellen Pre-Sale-Konfigurationsmöglichkeiten und dem herausragenden After-Sales-Service inzwischen zum Favoriten von passionierten Gamer avancierte, und zum Abra A5 V.15.9.1 sind in den Geschäften von Monster Notebook oder auch online unter www.monsternotebook.de erhältlich. Über Monster Notebook: Die Firma Monster Notebook, die Hochleistungs-Laptops und Gaming-Zubehör anbietet, sticht in der Branche durch ihr Versprechen der lebenslangen kostenlosen Instandhaltung, der Geld-zurück-Garantie bei einem unspielbaren Spiel und der bedingungslosen Kundenzufriedenheit hervor und wird deshalb von Gamern gerne bevorzugt. Unsere Firma, die an ihrer Vision festhält, eine aus der Türkei aufstrebende Weltmarke zu werden, betreibt international auch ein Büro in Dubai sowie Ladengeschäfte in Nicosia und Berlin. Ende der Pressemitteilung

