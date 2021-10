DGAP-News: Belano Medical AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Belano Medical AG: Vorträge und Messepräsens auf der Cosmetic Business München und dem Mikrobiom & Probiotics Forum in Rotterdam



14.10.2021 / 09:30

Belano Medical AG: Vorträge und Messepräsens auf der Cosmetic Business München und dem Mikrobiom & Probiotics Forum in Rotterdam Vorträge und Ausstellung zur Bedeutung des Mikrobioms in Kosmetik und Pharma

In vielen Healthcare Produkten stecken mikrobiotische Wirkstoffe von BELANO medical - Wie Betroffene von der Mikrobiom-Forschung profitieren und wie sich die Forschung auf das Angebot der Kosmetik- und Pharma-Branche auswirkt, Vortrag von Prof. Dr. Christine Lang auf der Fachmesse Cosmetic Business am 20. und 21. Oktober in München - BELANO medical AG präsentiert auf dem "9th Microbiome & Probiotics R&D and Business Collaboration Forum" am 26. und 27. Oktober in Rotterdam Berlin / München / Rotterdam, 14. Oktober 2021 - Auf dem "9th Microbiome & Probiotics R&D and Business Collaboration Forum" am 26. und 27. Oktober in Rotterdam (Postillion Convention Centre) präsentiert die BELANO medical AG aktuelle Forschungs-Ergebnisse zum Mikrobiom. Prof. Dr. Christine Lang, Professorin für Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin und Vorstand für Forschung und Entwicklung bei BELANO medical, wird erläutern, wie sich Mikrobiom-Forschung in den letzten Jahren entwickelt hat, wie sie heute arbeitet und welche mikrobiotischen, biologischen Wirkstoffe daraus hervorgehen. Zusammenhänge zwischen Ernährung und Darmflora und Hautbild oder Psyche

Schon länger ist bekannt, dass die Bakterienvielfalt unter anderem in Hautflora und Darmflora eine große Wirkung auf unsere Gesundheit hat. "Gerät das Mikrobiom aus der Balance, kann sich das in zahlreichen akuten und chronischen Erkrankungen zeigen", erläutert Prof. Lang im Vorfeld. "Das können sowohl Hautkrankheiten wie Neurodermitis oder Rosazea sein, als auch Erkrankungen von Magen und Darm bis hin zu psychischen oder neurologischen Auffälligkeiten wie beispielsweise Autismus." Die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Darmflora einerseits und den Folgen zum Beispiel auf Hautbild oder Psyche wurden in den vergangenen Jahren durch zahlreiche Studien an Hochschulen und Forschungsinstituten belegt (siehe unter anderem https://www.gesunde-bakterien.de/einfluss-von-darmbakterien-auf-autismus/). BELANO medical hat probiotische Wirkstoffe identifiziert, die besonders gut auf die menschliche Gesundheit und die Mikrobiome im und auf dem Körper wirken. Die auf natürlichen Milchsäurebakterien basierenden patentierten Wirkstoffe finden sich in zertifizierten Medizinprodukten von BELANO medical wie etwa in "salvans" Halspastillen oder in der Kosmetik-Serie "ibiotics" und der Medizinischen Hautpflege "ibiotics med". In internationalen Markenprodukten stecken Wirkstoffe von BELANO medical

Die Wirkstoffe stehen zudem als Rohstoffe oder fertige Formulierungen (Bulk Ware) für Firmen und Konzerne der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie für Markenunternehmen zur Verfügung. Diese bringen eigene Produktlinien (Private Label) auf den Markt. So stecken in vielen international bekannten Markenprodukten aus Kosmetik und Hautpflege Wirkstoffe von BELANO medical. Neben den Vorträgen von Prof. Christine Lang präsentiert BELANO medical die Wirkweise natürlich gewonnener Wirkstoffe auf das Mikrobiom und sowie das Produkt-Portfolio für B2B und B2C. Entwicklung und Herstellung finden in Deutschland und ohne Tierversuche oder Verwendung tierischen Materials statt. Weitere Informationen unter https://www.global-engage.com/event/microbiota/. Bedeutung des Microbioms für gesunde Haut

Welche Bedeutung hat das Mikrobiom für gesunde Haut und wie wirkt die Bakterienvielfalt auf der Haut? Das erforschen Wissenschaftler an Hochschulen und in Unternehmen seit über 15 Jahren. Aus den bisherigen Ergebnissen wurden bereits mikrobiotische Wirkstoffe für Kosmetik und Medizinische Hautpflege entwickelt. Wirkweise in klinischen- und Anwenderstudien belegt

Wie Betroffene von der Mikrobiom-Forschung profitieren und wie sich die Forschung auf das Angebot der Kosmetik- und Pharma-Branche auswirkt, erläutert Prof. Dr. Christine Lang, Professorin für Mikrobiologie und Vorstand für Forschung und Entwicklung der BELANO medical AG, auf der Fachmesse Cosmetic Business am 20. und 21. Oktober in München. "Aus der Erforschung auch in unserem eigenen Labor und aus der Zusammenarbeit mit Dermatologen wissen wir: Ist das Hautmikrobiom in Balance, ist auch die Haut gesund", erklärt sie im Vorfeld. "Darum haben wir schon vor Jahren aus einem natürlichen Milchsäurebakterium einen Wirkstoff entwickelt, der das Mikrobiom und damit die gesunde Bakterienvielfalt auf der Haut stimulieren und schädliche Bakterien verdrängen kann." Die Wirkweise wurde in klinischen Studien und Anwenderstudien belegt. Breites Produktportfolio

Den mikrobiotischen Wirkstoff hat BELANO medical mit der Kosmetik-Serie "ibiotics" und als Medizinische Hautpflege "ibiotics med" auf den Markt gebracht. Er wird im Direktvertrieb sowie für die Distribution angeboten. Auf der Messe (Halle 1, Stand C04) präsentiert das Unternehmen die Wirkweise von mikrobiotischer Kosmetik und Hautpflege und das Produkt-Portfolio für Händler ebenso wie für Marken-Hersteller. Denn der natürliche Wirkstoff-Extrakt steht auch als Rohprodukt sowie formuliert für die Private Label Anwendung (Bulk-Ware oder fertig konfektioniert) zur Verfügung. Entwicklung und Herstellung finden in Deutschland und ohne Tierversuche oder Verwendung tierischen Materials statt. Weitere Informationen unter https://tradefair.cosmeticbusiness.com/sprecher/cosmeticbusiness/257

und

https://tradefair.cosmetic-business.com/aussteller-produkte/aussteller/cosmeticbusiness/belano-medical-ag/405927. Über die BELANO medical AG:

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern. Neben der Ausweitung der strategischen Partnerschaften, hat die Belano eine Wandelanleihe (WKN: A3H2UW; ISIN: DE000A3H2UW2) begeben, um das eigene operative Geschäft weiter voranzutreiben. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.



Unternehmenskontakt

Belano Medical AG

COO Johannes Lang

+49 3302 86 37 995

johannes.lang@belanomedical.de

https://belanomedical.com/investor-relations/

