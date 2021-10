14.10.2021 - Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) befindet sich in einer sonderbaren Wartesituation: Heute kommt die börsennotierte Tochter Pepco mit einer - positiven - Ablenkung: Zahlen zum Geschäftsjahresende 30.09.2021 überzeugen.Pepco's Zahlen werden zu mehr als nur einer Ablenkung, falls das "Hauptproblem" gelöst werden kann: Die immer als grösstes, potentiell existenzvernichtendes Problem gesehenen Schadensersatzforderungen sind durch die umfassende Zustimmung auf ALLEN Gläubigerversammlungen einer Lösung so nah, wie noch nie. In den Niederlanden sind ...

