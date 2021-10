Das operative Ergebnis, EBIT (Ergebnis der Betriebstätigkeit) und der Konzerngewinn gingen allerdings zum Teil deutlich zurück. An der positiven Prognose fürs Gesamtjahr hält der Konzern aber fest. Das EBIT soll im Vorjahresvergleich deutlich wachsen. "Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2021/22 lag wie erwartet unter Vorjahr", so Vorstandschef Markus Mühleisen Donnerstagfrüh in einer Unternehmensmitteilung. ...

