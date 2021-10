Die Studie untersucht die Akzeptanz von Converged TV und Trends in ganz Deutschland

TVSquared, der weltweit führende Anbieter für konvergente TV-Werbemessung und Attribution, hat heute die Studie "The State of Converged TV: A Look at Global Trends Adoption" in Zusammenarbeit mit den Marktforschungsunternehmen Dynata und Advertiser Perceptions veröffentlicht. Der Bericht ist der erste globale Überblick über konvergentes Fernsehen und enthält die Ergebnisse einer Umfrage unter fast 1.000 Einkäufern in Deutschland, Großbritannien, Australien und den USA.

Die Ergebnisse der Studie belegen, dass sich weltweit die Bereitschaft durchsetzt, sich von starren, veralteten Ansätzen zu lösen, die den Bedürfnissen moderner Vermarkter nicht mehr entsprechen, und sich auf Währungen und Praktiken zu konzentrieren, die ein plattformübergreifendes TV-Ökosystem unterstützen. In Deutschland stimmen 82 der Befragten zu, dass "Fernsehen" jetzt als lineare und Streaming-Plattformen definiert wird, und 79 geben an, dass Fernsehen nach Impressionen verkauft werden sollte.

Um das Potenzial des konvergenten Fernsehens voll auszuschöpfen, müssen wir uns von den alten Modellen verabschieden und zu einem besser messbaren, transparenten und adressierbaren TV-Marktplatz übergehen:

Mehr als ein Drittel der Befragten nannte die "Fähigkeit, die Leistung in großem Umfang genau zu messen" als einen "sehr wichtigen" Faktor für die Investition in konvergentes Fernsehen, gefolgt von der "Transparenz der Metriken" und der "Fähigkeit, adressierbare TV-Kampagnen in großem Umfang durchzuführen".

Während 81 der Befragten angaben, dass die plattformübergreifende TV-Messung und -Zuordnung für die Einführung konvergenter TV-Strategien höchste Priorität hat, gaben 48 an, dass die Genauigkeit der Messung ebenfalls eine der größten Herausforderungen darstellt.

88 der Befragten sind der Meinung, dass das Fernsehen flexibler und einfacher über lineare und Streaming-Angebote hinweg zu betreiben sein muss.

Mit der zunehmenden Verbreitung von CTV werden die TV-Investitionen und -Planungen immer vielfältiger. Die Umfrage von TVSquared hat ergeben, wie die Strategien für konvergentes Fernsehen in Deutschland heute aussehen:

36% der deutschen Befragten setzen derzeit zwischen 16-25% ihres gesamten TV-Budgets für CTV ein.

33% werben derzeit auf drei bis fünf Plattformen, wobei 22% angaben, dass sie im Jahr 2022 auf sechs oder mehr Plattformen werben werden.

Die Datenquellen, die von deutschen Vermarktern am häufigsten für konvergente TV-Kampagnen genutzt werden, sind Online-Daten für die Attribution (53 %) und First-Party-Kundendaten (41 %), während Offline-Daten für die Attribution (31 %) und OEM-Zuschauerpaneldaten (31 %) an dritter Stelle liegen.

Die drei wichtigsten KPIs für konvergentes Fernsehen waren die Optimierung der Frequenz (54,4 %), die Optimierung der Reichweite (54 %) und die Kundengewinnung (47 %).

"Da die Zuschauer über verschiedene Plattformen und Bildschirme verstreut sind, wurde Fernsehen neu definiert und umfasst nun sowohl lineares als auch Streaming", so Calum Smeaton, CEO von TVSquared. "In der gesamten Branche gibt es ein gemeinsames Bestreben, konvergente TV-Strategien mit innovativen Messverfahren und flexibleren, transparenten Praktiken zu unterstützen, die es Werbetreibenden ermöglichen, ihr gesamtes TV-Publikum zu erreichen."

Der Bericht analysierte außerdem Milliarden von Werbeeinblendungen in 20 konvergenten TV-Kampagnen, die auf der ADvantage-Plattform von TVSquared aktiv sind, um Erkenntnisse über die zusätzliche Reichweite und den besten Ansatz für konvergente TV-Strategien zu gewinnen.

Laden Sie ein Exemplar von "The State of Converged TV: A Look at Global Trends and Adoption" herunterladen.

