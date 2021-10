München (ots) -- Neue Datingshow "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" ab 25. Oktober 2021 um 17:05 Uhr- Moderation: Jana Ina Zarrella- Neben den Kandidatinnen und Kandidaten stehen besonders die schönen Hütten im VordergrundIm Herbst wird es kuschelig: "Let's Love" heißt es ab dem 25. Oktober im Vorabendprogramm von RTLZWEI. Sympathische Single-Frauen und -Männer ziehen dafür für mindestens 24 Stunden gemeinsam in eine "Hütte voller Liebe" und haben das längste Blind Date ihres Lebens. Moderiert wird das Format, das auf dem niederländischen und sehr erfolgreichen Vorbild "Let Love Rule" beruht, von Jana Ina Zarrella. Und die Location des Kennenlernens ist ein wahrer Hingucker.Das neue Format bei RLTZWEI begeistert auf allen Ebenen. Denn nicht nur ist es spannend, den Kandidatinnen und Kandidaten beim Kennenlernen zuzusehen, auch wo sie sich näherkommen, ist bei "Let's Love" ein ganz besonderes Highlight. Die beiden Singles ziehen in eine urige und gleichzeitig moderne Holz-Hütte, in der das Konzept des längsten Blind Dates ihres Lebens voll ausgelebt werden kann.Gedreht wurde im Sommer 2021 in der Eifel. Die Hütten stammen jedoch aus Bayern und wurden eigens für die Show importiert. Bei diesem original alpinen Feeling ist Gemütlichkeit garantiert. Auch die Nähe zur Natur und der rustikal-romantische Flair dürfen bei "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" nicht zu kurz kommen. Aus diesem Grund wurden rund 1.500 qm Rollrasen rund um die Liebeshütten verlegt.Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella freut sich ganz besonders auf die neue Show. In der wahrscheinlich ehrlichsten Dating-Show unserer Zeit begleitet sie die Dates und führt als erfahrene Liebesexpertin durch die Sendung. Auch die Hütten haben es ihr angetan: "Eine intensive Reise zur Zweisamkeit - pur, direkt und unmittelbar, voller Spannung und Flirts."Alle Paare dürfen also einen ganzen Tag und eine ganze Nacht in einem der drei "Let's Love"-Häuschen verbringen. Durch die gemütliche und naturverbundene Atmosphäre der Hütten sollte einem doch nichts leichter fallen, als das Date verlängern zu wollen!"Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" läuft ab dem 25. Oktober 2021 von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI und ist drei Tage vor Ausstrahlung auf TVNOW im Premiumbereich verfügbar. Die Sendung wird von Bildergarten Entertainment produziert.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100879253