München (ots) -Das Kleinstadtleben der neuseeländischen Landgemeinde Brokenwood dient in der vierten Staffel "Brokenwood - Mord in Neuseeland" ein weiteres Mal als Fundus für ebenso spannende wie hintergründige Kriminalgeschichten. Mit einer lässigen Prise Ironie beleuchtet die Erfolgsserie aus Down Under die facettenreichen Charaktere der Menschen in und um Brokenwood, deren Eigenarten der stoische Chefermittler Shepherd in jeder Folge besser kennenlernt. Gleich im ersten Film der neuen Staffel müssen Hauptdarsteller Neill Rea als Detective Mike Shepherd und sein Team - gespielt von Fern Sutherland, Nic Sampson und Cristina Serban Ionda - einen raffiniert als Unfall getarnten Mord unter Fallschirmspringern aufklären.Hauptdarsteller Neill Rea über "Brokenwood - Mord in Neuseeland": "Es überrascht mich selbst immer wieder, wie in dieser Serie ironische und auch verschrobene Comedy neben wirklich ernsten Momenten steht. Diese Wechsel sind sehr geschickt, und ich glaube, sie sind der Schlüssel für das, was 'Brokenwood - Mord in Neuseeland' besonders macht.""Brokenwood - Mord in Neuseeland: Im freien Fall"Sonntag, 17. Oktober 2021, 21:45 UhrDen zweiten Film der vierten Staffel "Du sollst nicht töten" zeigt Das Erste am 14. November 2021Die Reihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland" ist eine Produktion von South Pacific Pictures (Produzentin: Sally Campbell) in Zusammenarbeit mit NZ ON AIR, Prime Network und all3media im Lizenzerwerb der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion für die ARD Degeto übernimmt Sebastian Lückel.Die Pressemappe zu den ersten beiden Filmen der vierten Staffel "Brokenwood - Mord in Neuseeland" finden akkreditierte Journalist*innen im Presseservice Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.de