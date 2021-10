Standard Lithium (WKN: A2DJQP)-Aktien sind in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 507 % gestiegen (13.10.2021). Auch kurzfristig kennen sie keinen Halt, was unter anderem mit einer neuen Unternehmensmeldung zusammenhängt. Standard Lithium mit lukrativem Süd-West Arkansas-Projekt In dieser teilt Standard Lithium den vorläufigen wirtschaftlichen Wert seines Süd-West Arkansas-Projekts (früher auch unter Tetra-Projekt bekannt) mit. Demnach liegt er zwischen 1,97 bis 2,83 Mrd. US-Dollar und einer ...

