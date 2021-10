NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Eni von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 15 Euro angehoben. Analyst Biraj Borkhataria hob seine Gewinnerwartungen für den Ölkonzern infolge gestiegener Rohstoffpreise in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an. Er verwies zudem auf Pläne, die Sparte "Gas & Power Retail and Renewables" an die Börse zu bringen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 01:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 01:13 / EDT

IT0003132476, XC0009677409