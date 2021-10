Merck-Calls mit 113%-Chance bei Anstieg auf das alte Hoch

Die Aktie des in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials agierenden international aufgestellten Konzerns Merck (ISIN: DE0006599905) legte in den vergangenen 12 Monaten um nahezu 70 Prozent und verzeichnete am 6.9.21 bei 207,90 Euro ein neues Hoch. Danach korrigierte die Aktie auf bis zu 181,70 Euro. In den vergangenen Tagen legte die Aktie allerdings wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 191 Euro zu.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Aktie somit einen kleinen Boden aus, nach dem die Aktien in den nächsten Tagen wieder auf 202 oder sogar auf bis zu 207,93 Euro zulegen könnte. Unterhalb von 188,05 Euro würde sich die charttechnische Situation allerdings eintrüben. Kann die Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das Hoch bei 207,90 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR8VJB9, wurde beim Merck-Aktienkurs von 191,75 Euro mit 0,50 - 0,52 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 207,90 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,11 Euro (+113 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 176,798 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 176,798 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH1GGK7, wurde beim Merck-Kurs von 191,75 Euro mit 1,50 - 1,52 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 207,90 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,11 Euro (+105 Prozent) erhöhen - sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 168,6095 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 168,6095 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH3TA44, wurde beim Merck-Kurs von 191,75 Euro mit 2,34 - 2,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 207,90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,92 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de