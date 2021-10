DJ Eon will seine Strommasten als Mobilfunkstandorte vermarkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Eon will einen Teil seiner mehr als 100.000 Hoch- und Mittelspannungsmasten in Deutschland Mobilfunknetzbetreibern als Funkmasten für ihre 4G- und 5G-Netze zur Verfügung stellen. Eine eigens dafür gegründete Tochtergesellschaft Eon TowerCo bereite derzeit einige Pilotprojekte vor, auch in der Nähe von Verkehrswegen, teilte der Versorger in Essen mit. Mit mehreren Netzbetreibern liefen bereits Verhandlungen und Vertragsabschlüsse. Schon im nächsten Jahr sollen erste Projekte in Betrieb genommen werden. Angaben zu den möglichen Kunden machte Eon nicht.

Bei der Nutzung vorhandener Strommasten ist keine Genehmigung erforderlich, außerdem entfällt der Bau von Masten. "Wir nutzen unsere vorhandene Infrastruktur für die Verbesserung des Mobilfunks in Deutschland, um 'weiße Flecken' bei der Netzabdeckung schnell und kostengünstig zu beseitigen", sagte Bernd Böddeling, der beim Mutterkonzern das deutsche Netzgeschäft verantwortet.

