Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kursausschläge bei den Senior Financials scheinen derzeit wesentlich von der Risikobewertung am Gesamtmarkt beeinflusst zu werden, so die Analysten der Helaba.Mit dem Rückenwind vom freundlichen Aktienmarkt habe der ITRAXX gestern nachgegeben. Während die Emissionstätigkeit bei Covered Bonds und im SSA-Segment auf Hochtouren laufen würden, hätten die Banken bei Bond-Platzierungen zuletzt durch Abwesenheit geglänzt. Dies lege die Vermutung nahe, dass die Refinanzierung über andere Kanäle derzeit so gut laufe, dass man auf Neuemissionen nicht angewiesen sei. ...

