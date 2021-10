Hamburg (ots) -Rechtzeitig vor Weihnachten bringt Tchibo MOBIL sein neues Jahrespaket auf den Markt. Zu Sparpreisen von 69 Euro bis 129 Euro bietet es bei einmaligem Bezahlen ein Jahr lang LTE-Datenvolumen von 1 bis 6 GB pro Monat. Natürlich inklusive einer SMS- und Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze sowie ins EU-Ausland.Bei Jahrespaketen kommt es auf die Details anViele Anbieter verkaufen ein Gesamt-Datenvolumen, das innerhalb eines Jahres genutzt werden kann. Der große Nachteil: Wer das Datenvolumen schon vor Ablauf des Nutzungsjahres verbraucht, hat für den Rest des Jahres kein Datenvolumen mehr zur Verfügung. Anders bei Tchibo MOBIL: Das Jahrespaket des Hamburger Mobilfunkpioniers ist ein 12-Monats-Paket. Je nach Größe können jeden Monat bis zu 6 GB LTE-Datenvolumen genutzt werden - und diese stehen auch im folgenden Monat wieder komplett zur Verfügung. Und wer spontan mehr Datenvolumen braucht, kann es flexibel nachbuchen.Mit dem Jahrespaket alles im GriffGanz nach der Maxime "Alles im Griff" gibt es bei dem Jahrespaket von Tchibo MOBIL keine versteckten Kosten. Außerdem ist die SIM-Karte für alle kostenlos dabei, die noch keine Tchibo MOBIL Kunden sind. Zum Ende des Nutzungsjahres läuft das Jahrespaket automatisch ab. Wer möchte, kann dann ein neues Jahrespaket kaufen und dieses so verlängern. Die Rufnummer kann dabei weiterhin genutzt werden. Alternativ kann auch in einen der attraktiven Tchibo MOBIL Smartphone-Tarife gewechselt werden.Das neue Jahrespaket ist ab 18. Oktober 2021 erhältlich und kann in den drei Größen S (12 GB bzw. 1 GB je Monat, 69 EUR), M (42 GB bzw. 3,5 GB je Monat, 99EUR) und L (72 GB bzw. 6 GB je Monat, 129 EUR) gekauft werden.Alle Vorteile auf einen Blick- Tchibo MOBIL Jahrespaket erhältlich ab dem 18.10.2021- Einmal zahlen und 12 Monate nutzen- Keine automatische Verlängerung- Kann auf Wunsch nach Ablauf der 12 Monate fortgesetzt werden- Die Rufnummer kann nach Ablauf weiterhin genutzt werden- 3 Paketgrößen zur Auswahl- Jahrespaket S mit 12 GB bzw. 1 GB je Monat: 69 EUR- Jahrespaket M mit 42 GB bzw. 3,5 GB je Monat: 99 EUR- Jahrespaket L mit 72 GB bzw. 6 GB je Monat: 129 EUR- Zusätzliches Datenvolumen kann flexibel nachgebucht werden- SIM-Karte kostenfrei- Allnet-, SMS- und Internet-Flatrate- Im EU-Ausland zu Inlandskonditionen telefonieren, surfen und SMS schreibenAlle Details und Informationen zu den Tchibo mobil Tarifen finden sich unter: www.tchibo.de/mobilPressekontakt:Tchibo GmbHAndreas Engelmann | Corporate CommunicationsTel. +49 40 6387-2927andreas.engelmann@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5046246