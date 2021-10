Die Stimmung im Wertpapiergeschäft ist trotz schwankender Börsen nach wie vor gut. Weder die Ergebnisse der Bundestagswahlen noch Unsicherheiten an den Märkten; sei es durch den chinesischen Immobilienriesen Evergrande oder den technischen Ausfall von Facebook, Instergram und WhatsApp; ändern bisher etwas an der positiven Grundeinstellung zu Aktien. Nach wie vor besteht ein zunehmend hohes Interesse von Privatanlegern an Investments, auch in Fonds, ETFs und Zertifikaten. Allerdings merken immer mehr Anleger, dass es auf dem hohen Niveau schwieriger wird mit begrenztem Risiko noch attraktive Renditen zu erzielen. Was also bietet sich für Investoren an; und welche Branchen sind derzeit von Interesse - Darüber spricht Martin Kerscher auf wallstreet:online tv mit dem Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbandes, Lars Brandau. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag