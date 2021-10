Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktie des US-Pharmagiganten Merck ist zuletzt förmlich explodiert. Für Furore sorgten Studiendaten für ein Medikament gegen Corona. Das war allerdings nicht die einzige Nachricht, die Bewegung in den Aktienkurs brachte. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.