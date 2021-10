Die Wiener Börse hat am Donnerstagmittag fester notiert. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen zwölf Uhr mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 3.750,64 Punkten. Gestützt auf eine positive europäische Anlegerstimmung legte auch der heimische Aktienmarkt klar zu. Im weiteren Handelsverlauf werden nun Impulse von der Tendenz an der Wall Street erwartet, nachdem in den USA Arbeitsmarktdaten und Erzeugerpreise ...

