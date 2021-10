Wohin geht die Reise für die VW-Aktie? Während die Bank of America ihr Kursziel für das Papier gesenkt hat, schraubte RBC die Erwartungshaltung sogar noch einen Tick nach oben.Die Bank of America hat das Kursziel für Volkswagen von 259 auf 211 Euro gesenkt. Die Berichtssaison der Autobranche mit wohl ziemlich schlechten Ergebnissen dürfte ein "Non-Event" werden, schrieb Analyst Horst Schneider in einer Studie. Der Modellzyklus gewinne bei nachlassenden Halbleiterproblemen wieder mehr an Bedeutung, ...

