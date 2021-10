Die Bank of America hat für das dritte Quartal dank erneut gesunkener Risikovorsorge und Zuwächsen im Verbraucher-Geschäft einen Gewinnsprung ausgewiesen. Der Nettogewinn kletterte auf 7,26 Milliarden Dollar von 4,44 Milliarden Dollar vor Jahresfrist - ein Plus von mehr als 63 Prozent, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte.

