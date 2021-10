Brixlegg (ots) -Mit dieser Generation von Laufschuhen werden brennende Füße oder schmerzende Knie kaum mehr ein Thema sein. Durch die neueste Giesswein-Energy-Return-Technologie der komfortablen Sohle und das speziell in Österreich entwickelte Merino Gewebe sorgt der Schuh für einen ausgeglichenen Energiehaushalt beim Indoor- wie Outdoorsport.Leicht, bequem und stabil beim Sport - Der Wool Peak ist sowohl als Fitness- als auch Lifestyle-Schuh konzipiert. Er ist für sämtliche Sportarten im Outdoorbereich wie Joggen, Leichtathletik, Radfahren usw. geeignet. Der Wool Peak ist aber auch für alle Indoorsportarten im Fitnesscenter ausgelegt. Wer sich in seiner Freizeit gerne sportlich kleidet, findet im Wool Peak trotz des sportlichen Designs einen vielseitigen Freizeitschuh.Inspired by nature - Das Design der Sohle soll eine Bergkette nachempfinden und damit ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit vermitteln.Unendlich strapazierfähig mit WoolFinity - Speziell für diesen Schuh wurde die Giesswein 3D-Stricktechnologie zu einem sehr strapazierfähigen Funktionsfaser weiterentwickelt, Giessweins WoolFinity. Das hochgedrehte Merino Garn verleiht dem Wool Peak eine hohe Formstabilität und Belastbarkeit. Die Merinowolle hat wie bei den Schafen selbst temperaturregulierende Eigenschaften.Die Energy-Return-Technologie - Der Wool Peak ist mit der Micro-Grip-Sohlentechnologie ausgestattet und sorgt für einen guten Halt auf jedem Gelände. Die Sohle besteht aus drei Ebenen: Der Natur Kautschuk sorgt für stabilen Halt auf nassem Untergrund. Die Zwischensohle im Bergdesign federt jeden Schritt ab und gibt somit Energie an den Körper zurück. Das Material widersteht allen Wetterbedingungen beim Laufsport, egal ob Wind, Regen, Schnee oder Sonne und ist dabei äußerst flexibel und strapazierfähig. In der dritten Lage sorgt die wechselbare Merino-Performance-Einlage für eine größtmögliche Dämpfung beim Laufen.Bilder zum Download: https://www.picdrop.com/giesswein/um8WH3jSNbGiesswein Wool Peak Laufschuhe Hier bestellen (https://www.giesswein.com/pages/woolpeak)Pressekontakt:Tanja Aumertanja.aumer@giesswein.comTel. +43 5337 6135-215www.giesswein.com/pages/woolpeakOriginal-Content von: Giesswein Walkwaren AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148702/5046437