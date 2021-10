München (ots) -"Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 16. Oktober 2021, um 23:55 Uhr Pastorin Annette Behnken aus Loccum. Ihr Thema: Die BescheidwisserMan weiß etwas nicht? Kein Problem: Ab mit der Frage ins Internet, und blitzschnell sprudeln die Antworten. Oder man nutzt eine Suchmaschine. Auch hier: Die scheinbar perfekte Antwort ist innerhalb weniger Minuten gefunden. Als wenn das alles so einfach wäre. Denn wirkliches Wissen ist mühsam, langsam und es gründet auf der bitteren Erkenntnis des eigenen Nichtwissens. Warum für Pastorin Annette Behnken Nobelpreisträger Leuchttürme im Meer der Unwissenheit sind und wie der Weg zum tiefen Wissen beginnt, darüber spricht sie in Ihrem aktuellen "Wort zum Sonntag".Die "Wort zum Sonntag"-Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)"Carl Josef - StandUp im Rollstuhl" in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 17:30 UhrDer 16-jährige Comedian Carl Josef ist im frühen Kindsalter an der unheilbaren Muskelkrankheit Muskeldystrophie Duchenne erkrankt. Seit einigen Jahren sitzt er im Rollstuhl. Trotzdem lebt er seinen Traum: Erfolgreich tourt er durch Deutschland und moderierte im Ersten mit "Carl Josef trifft ...". seine eigene Sendung. Dabei erzeugt er selbstironisch und ohne Tabus Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung.Der Film von Christina Schröder begleitet Carl Josef in seinem Alltag, zuhause, blickt hinter die Kulissen bei Comedy-Auftritten und bei der Produktion seiner eigenen Fernsehsendung. Das Publikum taucht in das eindrucksvolle Leben des 16-Jährigen ein und erfährt, welchen Hindernissen sich Carl Josef stellen muss, wie er sie überwindet und wie er mit Rückschlägen umgeht. Redaktion: Christine Gorny (Radio Bremen), Ulrike Bieritz (rbb)Diese Sendung ist online first zwei Tage vor Ausstrahlung und danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.Im Internet: DasErste.de/echtesleben"Carl Josef trifft ..." alle Folgen in der ARD Mediathek.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5046449