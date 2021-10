Twitter testet ein neues Ad-Format und platziert Werbung mitten in Diskussionen. Die Idee kommt bei vielen Nutzer:innen gar nicht gut an - dabei könnten sie künftig vielleicht mitverdienen. Viele Nutzer:innen sind ohnehin schon genervt von der Vielzahl an Werbung, die Twitter mittlerweile ausspielt. Eine neue Idee zur weiteren Monetarisierung, die der Mikrobloggingdienst jetzt angekündigt hat und schon testet, kommt entsprechend nicht allzu gut an. Konkret geht es darum, Werbung in Unterhaltungen, also an einigen Stellen direkt zwischen Replys in Diskussionen, zu bringen...

