Köln (ots) -Laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv spielen 15 Prozent der Befragten regelmäßig, 52 Prozent zumindest hin und wieder Gesellschafts- oder Brettspiele, wie z.B. Schach oder Mensch ärgere Dich nicht. 33 Prozent spielen so gut wie nie solche Spiele. Dass sie zumindest hin und wieder Gesellschafts- oder Brettspiele spielen, geben insbesondere die unter 45-Jährigen (18- bis 29-Jährige: 62%, 30- bis 44-Jährige 59%) sowie die Befragten mit Kindern im Haushalt (59%) an.Von denjenigen, die zumindest hin und wieder Gesellschafts- oder Brettspiele spielen, spielen die meisten in der Regel mit Familienangehörigen (76%) oder Freunden (59%). Jeder dritte "Spieler" spielt meist mit dem Partner bzw. der Partnerin (35%). Mit anderen Personen, wie z.B. Nachbarn (8%) oder Kollegen (4%), spielen nur wenige. Mit Freunden oder dem Partner bzw. der Partnerin spielen insbesondere die unter 45-Jährigen.Verändertes Spielverhalten in Corona-Zeiten: 22 Prozent spielen häufiger als sonst Gesellschafts- oder BrettspieleIn der Zeit während der Corona-Pandemie, als viele Freizeitaktivitäten nicht möglich waren, haben 30 Prozent aller Befragten häufiger als sonst Onlinespiele gespielt. 22 Prozent haben häufiger als sonst Gesellschafts- oder Brettspiele, 20 Prozent häufiger Puzzles oder andere Lege- oder Knobelspiele, die man alleine spielen kann, gespielt. Dass sie während der Corona-Pandemie häufiger als sonst Spiele jeglicher Art gespielt haben, geben vor allem die unter 45 Jahre alten Befragten an. Gesellschafts- und Brettspiele wurden in Haushalten mit Kindern (34%) während der Corona-Pandemie auch häufiger als sonst aus dem Schrank geholt.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 12. bis 13. Oktober 2021 erhoben. Datenbasis: 1.005 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.