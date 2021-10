Barrick Gold hat versprochen, Barrick Gold hat geliefert. Nachdem die Goldproduktion in den ersten beiden Quartalen noch vergleichsweise schwach gewesen ist, versprechen die Vorab-Zahlen für das dritte Quartal Besserung. Die Goldproduktion zieht im Vergleich zum zweiten Quartal um fünf Prozent, die Kupferproduktion um vier Prozent an. Der Konzern spricht davon, dass die Goldproduktion im vierten Quartal am stärksten sein wird, da der Roaster auf der Carlin's Goldstrike Mine Ende des dritten Quartals ...

