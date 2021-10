Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Nervosität am Aktienmarkt hält an, so die Deutsche Börse AG.Noch halte sich der DAX über der Marke von 15.000 Punkten, am Dienstagmorgen seien es 15.150 Zähler. Vergangene Woche sei der Index kurzzeitig bis unter 14.900 Punkte gefallen. ETF-Händler würden dennoch überwiegend Zuflüsse in Aktien-ETFs melden. "Anders als in der Vorwoche dominieren wieder Käufe", berichte Christian Dürr von Société Générale. Auch Hubert Heuclin von BNP Paribas sehe klare Nettozuflüsse in Aktien-ETFs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...