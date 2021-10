Die Landesanstalt für Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg hat drei Batteriezüge des Typs Mireo Plus B bei Hersteller Siemens Mobility in Auftrag gegeben. Das Trio soll ab 2023 exklusiv für die Hermann-Hesse-Bahn zwischen Renningen und Calw verkehren. Als Batterie-elektrische Fahrzeuge laden die Züge ihren Akku auf Streckenabschnitten mit vorhandener Oberleitung, im Fall der Hermann-Hesse-Bahn also ...

