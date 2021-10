NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morgan Stanley nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 US-Dollar belassen. Eine starke Entwicklung im Geschäftsbereich Investment Banking habe zu den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen im dritten Quartal geführt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt aber nannte er den Quartalsbericht "gemischt". Fragen werfe vor allem ein negativ erwarteter Einfluss des Kontrahentenkreditrisikos auf die harte Kernkapitalquote im vierten Quartal auf./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 13:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 13:40 / BST

