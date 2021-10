Aachen (ots) -Die neue Humio Community Edition bietet Nutzern kostenlos die Erfassung von 16 GB Streaming-Daten pro Tag mit einer siebentägigen Speicherung.CrowdStrike Inc (https://www.crowdstrike.com/)., ein führender Anbieter von Cloud-basiertem Endpunkt- und Workload-Schutz, kündigte die Humio Community Edition (https://www.humio.com/getting-started/community-edition/) an, das branchenweit einzige kostenlose Angebot dieser Größenordnung, das die Leistungsfähigkeit von Humios Streaming-Erkennung für jedermann zugänglich machen soll.Das neue Angebot ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es Anwendern, 16 GB Daten pro Tag zu erfassen und bis zu sieben Tage zu speichern, ohne Zeitbeschränkung und ohne begrenzte Testphase. Darüber hinaus können Kunden ihre Falcon Data Replicator (FDR)-Daten in die Humio Community Edition einspeisen und so die Leistungsfähigkeit von CrowdStrike Falcon und Humio zusammen nutzen. Dies ermöglicht den Kunden, Daten in großem Umfang und in Echtzeit zu streamen, was den Teams hilft, Sicherheitsvorfällen zu verhindern, sie zu beheben und rasch deren Ursache zu verstehen."Ich möchte, dass jeder die Leistungsfähigkeit von Humio erleben kann. Mit der Humio Community Edition bietet Humio die leistungsfähigsten Funktionen, die für moderne Observability benötigt werden. Humio ist in der Lage, jede Art von Daten, ob strukturiert oder unstrukturiert, in Streaming-Geschwindigkeit und in einem Umfang aufzunehmen, wie es keine andere derzeit auf dem Markt erhältliche Lösung kann", sagt George Kurtz, Chief Executive Officer und Mitgründer von CrowdStrike. "Humios Log Management Plattform (https://www.humio.com/log-management/) ist unübertroffen in Geschwindigkeit, Leistung und Speicherkapazität. Kunden erhalten mit der Humio Community Edition einen beispiellosen und völlig kostenfreien Zugang zum branchenführenden Log Management, den sie nirgendwo anders finden werden. Die Humio Community Edition ist ein echter Game Changer."Die für die Cloud entwickelte Humio Community Edition streamt strukturierte und unstrukturierte Daten und bietet Anwendern sofortigen Zugriff auf ihre Daten mit indexfreier Suche, Echtzeit-Warnungen und Live-Dashboards. Dadurch erhalten DevOps-, ITOps- und SecOps-Teams die erforderlichen Einblicke, die sie benötigen, um die Leistung dezentraler Systeme zu verbessern und Bedrohungen und Schwachstellen zu untersuchen, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Betriebs- und IT-Infrastruktur zu erhöhen. Die Live-Erkennung von Humio verbessert die Qualität und Zuverlässigkeit von Systemen in Echtzeit und hilft operativen Teams nicht nur dabei, sich proaktiv auf Unbekanntes vorzubereiten, sondern sich auch schnell von Sicherheitsvorfällen zu erholen und die Ursache zu verstehen. Die Nutzer erhalten außerdem Zugang zum Humio-Marktplatz und zu Paketen, die die Funktionalität von Humio erweitern, sowie zu Anleitungen für die Entwicklung und den Austausch neuer Pakete mit der Community.Die wichtigsten Vorteile sind:- Branchenführende Erfassung und Speicherung: Cloud-Nutzer können bis zu 16 GB an strukturierten und unstrukturierten Daten pro Tag erfassen und die Protokolle bis zu sieben Tage lang aufbewahren - das erste und einzige Angebot, das eine so hohe Aufnahme- und Aufbewahrungsrate sowie eine kontinuierliche Nutzung ohne Testphase bietet.- Reibungslose Nutzererfahrung: Die Humio Community Edition bietet Nutzern einen kontinuierlichen Zugang zur Humio-Plattform, ohne Testphase oder dass eine Kreditkarte erforderlich ist.- Inklusive CrowdStrike Falcon Data Replicator (FDR)-Probe: FDR-Probedaten sind in der Humio Community Edition enthalten, damit die Nutzer sie ausprobieren können. FDR kann jetzt auch in Humio portiert werden, um die Fähigkeiten zur Bedrohungsjagd und Forensik schnell und in großem Umfang zu verbessern. Nutzer können Falcon-Daten länger aufbewahren, Live-Suchen in Echtzeit durchführen und eine vollständige Erkennung erreichen.- Vollständige Einführung in Humio: Die Humio Community Edition bietet Zugang zur modernen Architektur und den Funktionen von Humio, einschließlich Daten-Streaming, indexfreier Suche und fortschrittlicher Komprimierungstechnologie, sowie zum Humio-Marktplatz und CrowdStrike FDR.Um mehr über die Humio Community Edition (https://www.humio.com/getting-started/community-edition/) zu erfahren, lesen Sie unseren Blog (https://www.humio.com/whats-new/blog/humio-community-edition) und tauschen Sie sich mit anderen Nutzern auf The Nest, by Humio (https://www.humio.com/the-nest) aus.Über CrowdStrikeCrowdStrike (https://www.crowdstrike.com/)® Inc. (Nasdaq: CRWD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, definiert mit seiner von Grund auf neu konzipierten Plattform zum Schutz von Workloads und Endgeräten die Sicherheit im Cloud-Zeitalter neu. Die schlanke Single-Agent-Architektur der CrowdStrike Falcon®-Plattform nutzt Cloud-skalierte Künstliche Intelligenz und sorgt unternehmensweit für Schutz und Transparenz. So werden Angriffe auf Endgeräte sowohl innerhalb als auch außerhalb des Netzwerks verhindert. Mit Hilfe des firmeneigenen CrowdStrike Threat Graph® korreliert CrowdStrike Falcon weltweit täglich und in Echtzeit circa 1 Billion endpunktbezogene Ereignisse. Damit ist die CrowdStrike Falcon Plattform eine der weltweit fortschrittlichsten Datenplattformen für Cybersicherheit.Mit der Cloud-nativen Falcon-Plattform von CrowdStrike können sich Kunden umfassender schützen, ihre Performance steigern und eine sofortige Wertschöpfung erreichen.Das Motto von CrowdStrike lautet: Wir verhindern Sicherheitsvorfälle.Berechtigte Organisationen können vollständigen Zugang zu Falcon PreventTM erhalten, indem sie eine kostenlose Testphase starten.Mehr Informationen finden Sie unter:https://www.crowdstrike.de