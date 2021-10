DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen September 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen August *** 11:00 EU/Handelsbilanz August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober PROGNOSE: 26,5 zuvor: 34,3 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (1. Umfrage) PROGNOSE: 73,0 zuvor: 72,8 *** 16:00 US/Lagerbestände August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:40 BE/Bundeskanzlerin Merkel und Belgiens Premierminister De Croo, Pressekonferenz, Brüssel *** - DE/SPD, Grüne und FDP, Sondierungsgespräche, Berlin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Großbritannien (Moody's) ===

