Die Zurich setzt im harten Markt der Industrieversicherung auf Kommunikation mit Maklern und Kunden. Für mehr Effizienz, besseren Service und gezielte Prävention weitet der Versicherer die Maßnahmen in der Digitalisierung und im Risk Engineering aus. Zudem rückt auch der Mittelstand in den Fokus. Interview mit Petra Riga-Müller, Vorstandsmitglied für den Industriekundenbereich der Zurich Gruppe DeutschlandFrau Riga-Müller, wir müssen mit dem oft zitierten harten Markt in der Industrieversicherung ...

