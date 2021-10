Als Spezialist für Ingenieurbausoftware in einer glänzenden Ausgangslage für sich selbst und für andere als Dienstleister. Die Umsätze wuchsen von 2019 bis 2022 (Ziel) von 560 bis 700 Mio. €. Der Gewinn stieg kontinuierlich von 0,84 bis 1,03 € je Aktie in der gleichen Zeit. Marktwert rd. 10 Mrd. € und ein KGV von 85. Wie viel Luft steckt in diesem Kurs trotz Qualität der Firma?Für SECUNET oder PVA TEPLA lässt sich Ähnliches angeben. Darauf verzichten wir, um keine unkontrollierten Bewegungen auszulösen. Ein kontrollierter Rückzug liegt nahe. 30 % tiefer sehen wir uns wieder, auch mehr sind denkbar.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 41! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 41:Themen u.a.:++ Die Tech-Giganten geraten unter Druck++ ADIDAS - Konsolidierung beendet?++ Der Zinstrend konkretisiert sich++ NEMETSCHEK ist hervorragend aufgestellt++ TEAMVIEWER und MORPHOSYS mit halbierten Kursen++ EQUINOR ist doppelter Gewinner++ Die Chipmärkte boomenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info