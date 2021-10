DJ BP dritter Anteilseigner von Ladenetzbetreiber von BMW und Daimler

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern BP ist neben BMW und Daimler zum dritten Anteilseigner an der hinter dem Ladestellenanbieter Charge Now stehenden Gesellschaft Digital Charging Solutions GmbH (DCS) geworden. Wie BMW mitteilte, hat BP im Zuge einer Kapitalerhöhung einen Anteil von 33,3 Prozent an DCS erworben. Die BMW Group und die Daimler Mobility AG behalten jeweils ihre 33,3-Prozent-Beteiligungen.

Die Pläne waren bereits Ende März bekannt gegeben worden. BP will sein Netz an öffentlichen Ladepunkten für E-Fahrzeuge bis 2030 weltweit auf über 70.000 weltweit auszubauen.

