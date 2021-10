Adidas erfreut am Donnerstag seine Aktionäre mit einem weiteren Aktienrückkaufprogramm. Die Kapitalmaßnahme ist der nächste Schritt einer lang angelegten Strategie, die die Milliardengewinne des Sportartikelherstellers an die Anleger zurückfließen lassen soll.Von diesem Montag an bis Ende des Jahres sollen eigene Anteilsscheine im Wert von 450 Millionen Euro erworben werden, wie der DAX-Konzern am ...

