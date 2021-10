Magna verzichtete auf die viertägige Frist zur Unterbreitung eines Gegenangebots

Veoneer muss Aufhebungszahlung leisten

Entscheidung, auf ein Gegenangebot zu verzichten, unterstreicht den disziplinierten Bewertungsansatz von Magna

AURORA, Ontario, Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute bekannt gegeben, dass der Vorstand von Veoneer, Inc. festgestellt hat, dass das zuvor angekündigte Angebot von Qualcomm Incorporated, Veoneer für 37 USD je Aktie zu erwerben, ein besseres Angebot gegenüber den Bedingungen der zuvor angekündigten Fusionsvereinbarung zwischen Magna und Veoneer darstellt, und dass Magna auf die viertägige Frist für die Unterbreitung eines Gegenangebots verzichtet hat. Dementsprechend hat Veoneer seine Fusionsvereinbarung mit Magna gekündigt und eine Fusionsvereinbarung mit Qualcomm abgeschlossen.

Im Zusammenhang mit der Beendigung der Fusionsvereinbarung mit Magna wird Veoneer eine Aufhebungszahlung in Höhe von 110 Millionen USD an Magna leisten.

"Die Verzichtentscheidung von Magna unterstreicht unseren disziplinierten Bewertungsansatz, mit dem wir strategische Akquisitionen verfolgen und weiterhin im besten Interesse unserer Aktionäre handeln", so Swamy Kotagiri, CEO von Magna. "Wir sind nach wie vor von unserem langfristigen Wertschöpfungspotenzial und unserem Weg in die Zukunft als einer der größten Automobilzulieferer der Welt und als Schlüsselfigur für die Erfüllung künftiger Mobilitätsanforderungen überzeugt."

TAGS

Veoneer Übernahme, Fusionsvereinbarung, FAS

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com, +1 (905) 726 7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice President, Corporate Communications and PR

tracy.fuerst@magna.com, +1 (248) 761 7004

ÜBER MAGNA

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von 158.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umspannt 347 Fertigungsbetriebe und 87 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 28 Ländern.

Weitere Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @MagnaInt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN VON MAGNA



DIESE PRESSEMITTEILUNG KANN AUSSAGEN ENTHALTEN, DIE GEMÄSS DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN "ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN" DARSTELLEN. DIESE UNTERLIEGEN DEN IN BEHÖRDLICHEN UNTERLAGEN VON MAGNA ANGEGEBENEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSEN EINGESEHEN WERDEN.