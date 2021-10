Russlands Machthaber deutet eine mögliche offizielle Akzeptanz von Kryptos als Zahlungsmittel an. Bitcoin & Co hätten das Recht auf Existenz und könnten somit als Zahlungsmittel genutzt werden, so Putin gegenüber CNBC. Den Handel mit Erdöl auf solche digitalen Währungen umzustellen, ist nach Putins Einschätzung aber zu früh.



Unterdessen erreicht der Bitcoin rund 57.500 $, dies ist ein Plus von 0,2 % innerhalb von 24 Stunden. Die Nr. 2 Ethereum steht 4,4 % höher bei 3.763 $. Den größten Sprung unter den 10 größten Kryptos machte Chainlink mit + 6,5 % auf 27,28 $ je Einheit.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



