Gold konnte zuletzt wieder in Richtung 1800 Dollar ansteigen - trotz der klaren Ankündigung der Fed, wohl schon im November den Beginn des Tapering (Reduzierung der Anleihekäufe) zu verkünden. Dazu noch die hohe Inflation (nicht nur in den USA) - vieles scheint für Gold zu sprechen. Robert Halver über Notenbanken-Drogen, Gold und Sachwerte Was aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...