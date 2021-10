Ein Rüstungsunternehmen hat einen Roboterhund mit einem Maschinengewehr ausgestattet. Expert:innen kritisieren das scharf und verweisen auf mögliche Nutzung durch terroristische Vereinigungen. "Just Add Legs", zu Deutsch "einfach Beine dran", steht auf der Website von Ghost Robotics neben einem Bild von einem Roboterhund, der mit einem Maschinengewehr ausgerüstet ist. Ein Maschinengewehr auf Beinen - das wurde bei einer Militärmesse in Amerika vor einigen Tagen vorgestellt. Die Maschine wurde in Zusammenarbeit von Ghost Robotics und dem Rüstungshersteller Sword Defense entwickelt und ...

