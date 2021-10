London (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Schroders setzt in Deutschland seinen Wachstumskurs konsequent fort: Seit dem 1. Oktober 2021 erweitern Philipp Halbow als Senior Compliance Manager und Selin Sarli als Senior Human Resources Advisor das von Achim Küssner geleitete Team in Frankfurt am Main, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...