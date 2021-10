Eppstein (www.fondscheck.de) - Der Publikumsfonds MPPM Deutschland (ISIN LU0993962298/ WKN A1W8EF) hat das Wirtschaftsjahr 2020/21, welches am 30. September endete, sehr erfolgreich abgeschlossen, so Manfred Piontke Portfolio Management e.K. (MPPM e.K.) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...