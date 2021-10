Bis Anfang dieses Jahres hielt bei Okta ein enger Aufwärtstrend an und brachte Kursgewinne bis an 294,00 US-Dollar hervor. Anschließend ging das Wertpapier in eine äußerst volatile Konsolidierung über, wobei die Ausschläge zusehends kleiner werden. Daraus lässt sich unter charttechnischen Gesichtspunkten eine eindeutige Formation ableiten, hierbei handelt es sich bislang um ein symmetrisches Dreieck. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...