MPPM Deutschland Fonds erzielt Wertzuwachs von mehr als 40 Prozent Eppstein, 14. Oktober 2021 - Der Publikumsfonds MPPM Deutschland hat das Wirtschaftsjahr 2020/21, welches am 30. September endete, sehr erfolgreich abgeschlossen. Der rein auf deutsche Aktien konzentrierte Fonds erzielte in diesem Zeitraum einen äußerst starken Wertzuwachs von 41,2 Prozent. Im selben Zeitraum betrug die Performance des DAX 19,6 Prozent und die des Gesamtmarktindex CDAX 20,0 Prozent. Mit dieser Performance belegt der Fonds einen der Spitzenplätze im Ranking sämtlicher Deutschland-Fonds (AllCap). Die erhebliche Outperformance gegenüber den Indizes ist das Ergebnis eines fokussierten Stock-Picking-Ansatzes, der sich im Berichtszeitraum sehr gut ausgezahlt hat. Dabei wird sowohl die Positionsanzahl als auch die Haltedauer stark konzentriert. Das Fondsmanagement setzt auf eine Auswahl von attraktiven Growth-Aktien und günstig bewerteten Value-Titeln. Dieser ausgewogene Mix aus Growth und Value ermöglichte neben der starken absoluten Performance auch eine sehr stetige Wertentwicklung. Zu den wichtigsten Performance-Treibern gehörten die Investments in Formycon, Helma Eigenheimbau, Evotec, ShopApotheke, GK Software, Allgeier und Nagarro, Hornbach Holding und Freenet sowie ADVA Optical Networking, Merck und Porsche. Mit seinen Beteiligungen an Siltronic und Tele Columbus konnte der Fonds zudem von den jeweiligen Übernahmeangeboten für diese Unternehmen profitieren. Größere Verluste in Einzeltiteln konnten durch den Fokus auf Bewertung sowie die stetige Überprüfung der Investments basierend auf einem dynamischen Kursziel-/Chance-Risiko-Modell verhindert werden. Auch im laufenden Kalenderjahr 2021 setzt der MPPM Deutschland den eingeschlagenen Erfolgskurs fort. Bis Ende September 2021 erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von rund 18 Prozent, der DAX und der CDAX im selben Zeitraum lediglich ein Plus von jeweils rund 11,2 Prozent. Bei einem DAX-Stand von rund 16.000 Punkten hat sich das Fondsmanagement dazu entschieden, den Barbestand des Fonds auf knapp 20 Prozent zu erhöhen. Damit gelang im September einmal mehr eine deutliche Outperformance gegenüber DAX und CDAX. Der Fokus auf qualitativ hochwertige Growth- und attraktive Value-Aktien zahlt sich unverändert aus. Darüber hinaus bietet MPPM eine individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden ab einem Volumen von 300.000 Euro an. In der Vermögensverwaltung agiert MPPM 2021 ebenfalls überaus erfolgreich. Sämtliche Portfolios, je nach Risikoklassen, weisen seit Jahresanfang eine gute zweistellige Rendite aus, meist um die 20 Prozent oder mehr, aus. Für weitere Informationen gibt die Seite www.mppm.com einen ersten Überblick. Das Fondsmanagement steht zudem interessierten Anlegern gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Ansprechpartner:

