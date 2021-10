DJ XETRA-SCHLUSS/Fest - Entspannung bei Renditen treibt

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben ist es am Donnerstag mit deutschen Aktien gegangen. Der DAX stieg um 1,4 Prozent auf 15.463 Punkte. Sinkende Renditen und starke US-Vorgaben trieben, denn dort überboten die Quartalszahlen von allen fünf Großbanken ihre Schätzungen.

Dazu stützten gut nachgefragte Konjunktur- und Auto-Aktien. Siemens stiegen um 3,1 Prozent, Daimler legten 2 Prozent zu. Am Markt machte sich etwas Hoffnung breit, dass zumindest das Top der Inflationsentwicklung in Sicht sei. Denn die US-Erzeugerpreise im September stiegen zwar deutlich um 0,5 Prozent zum Vormonat, jedoch hatte sich der Markt sogar schon auf 0,6 Prozent mehr eingestellt.

Die Hoffnung auf ein Inflations-Top begrenzt damit die Aussicht auf künftige Zinserhöhungen. Entsprechend gingen die US- und deutschen Renditen zurück, was vor allem Technologiewerte nach oben trieb. Infineon stiegen um 2,7 Prozent, SAP setzten ihren guten Lauf seit ihrer Prognoseerhöhung fort und stiegen 2,8 Prozent. Cancom legten 3,1 und Software AG 3,9 Prozent zu. Weniger gesucht waren daher die defensiven Versorger, Eon und RWE gaben je rund ein halbes Prozent nach.

Adidas schüttet Milliarden aus

Für gute Laune bei Adidas sorgte die Ankündigung von kräftigen Ausschüttungen an die Aktionäre. Die Aktien legten 1,6 Prozent zu. Adidas will dieses Jahr noch zusätzlich für 450 Millionen Euro Aktien zurückkaufen, was eine Ausschüttung von rund 1 Milliarde Euro für das gesamte Jahr bedeuten würde. Die Ausschüttung ist eine Folge der Trennung von Reebok.

October 14, 2021

