DJ Microsoft stellt Social-Media-Dienst LinkedIn in China ein

Von Stu Woo und Liza Lin

NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft wird die in China betriebene Version ihrer Professional-Networking-Website LinkedIn schließen. Dieser Schritt markiert das Ende des letzten großen US-amerikanischen Social-Media-Netzwerks, das in dem Land offen operiert. In einer Erklärung vom Donnerstag teilte LinkedIn mit, dass es diese Entscheidung getroffen hat, nachdem es mit einem deutlich schwierigeren Betriebsumfeld und höheren Compliance-Anforderungen in China konfrontiert worden sei.

Im März hatte die chinesische Internet-Regulierungsbehörde LinkedIn aufgefordert, ihre Inhalte besser zu regulieren, und dem Unternehmen eine Frist von 30 Tagen gesetzt, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. LinkedIn ist seit sieben Jahren in China aktiv.

In den vergangenen Monaten hatte LinkedIn mehrere chinesische Menschenrechtsaktivisten, Akademiker und Journalisten benachrichtigt, dass ihre Profile in China gesperrt wurden, weil sie angeblich verbotene Inhalte enthielten. LinkedIn erklärte, dass es ihren chinesischen Dienst, der einige Inhalte einschränkt, um den Anforderungen der lokalen Regierung zu entsprechen, durch einen Job-Board-Dienst ohne Social-Media-Funktionen wie die Möglichkeit, Meinungen und Nachrichten zu teilen, ersetzen würde.

Die Plattformen von Twitter und Facebook sind in China seit 2009 blockiert. Google kehrte dem Land 2010 den Rücken, nachdem die Alphabet-Tochter sich geweigert hatte, die Ergebnisse ihrer Suchmaschine zu zensieren. Die Chat-Messenger-App Signal und die Audio-Diskussions-App Clubhouse wurden dieses Jahr ebenfalls gesperrt. Versierte Internetnutzer in China können zwar immer noch auf diese westlichen Dienste zugreifen, indem sie Umgehungslösungen wie virtuelle private Netzwerke (VPN) nutzen, aber viele Menschen verwenden sie nicht.

