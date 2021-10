SUNNYVALE, KALIFORNIEN (ots) -Die neue "plus"-Version des Tests optimiert den Nachweis zukünftiger SARS-CoV-2-Varianten durch ein zusätzliches, drittes Gen-TargetCepheid gab heute bekannt, dass das Unternehmen die CE-Markierung für den Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus-Test erhalten hat.Hierbei handelt es sich um einen molekulardiagnostischen PCR-Schnelltest aus einer einzigenPatientenprobe für den qualitativen Nachweis derjenigen Viren, die COVID-19 oder Infektionen mit Influenza A, Influenza B und dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) verursachen. Die neue plus-Version des Tests bietet ein drittes Gen-Target für den Nachweis von SARS-CoV-2, um die Herausforderung zukünftiger Virusmutationen zu bewältigen. Der Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ist für den Einsatz auf einem der über 35.000 weltweit installierten GeneXpert® Systeme von Cepheid konzipiert und liefert Ergebnisse in ca. 36 Minuten.Während der Pandemie wurden weltweit mehrere Varianten des COVID-19 verursachenden Virus dokumentiert. Durch Mutationen verändern sich Viren konstant und man erwartet, dass auch in Zukunft weitere neue Varianten auftreten werden. Mit dem zusätzlichen dritten Gen-Target bietet die plus-Version des CoV-2/Flu/RSV-Tests von Cepheid eine breitere Abdeckung, welche die möglichen Auswirkungen eines zukünftigen Gendrifts des Virus abschwächen soll."In dieser Saison der Atemwegserkrankungen können medizinische Einrichtungen mit einer Vielzahl von Virusinfektionen konfrontiert werden, deren Symptome sich mit denen vonCOVID-19 überschneiden, wie Influenza A, Influenza B und das Respiratorische Synzytial-Virus. Die Verfügbarkeit eines schnellen und genauen Tests, der aktuelle und zukünftige Varianten derjenigen Viren nachweisen kann, die COVID-19 und Influenza verursachen, wird immer wichtiger", so Dr. David Persing, Chief Medical and Technology Officer bei Cepheid. "Die Möglichkeit, mit nur einer einzigen Probe einen einzigen, hochsensitiven Multiplex-Test durchführen zu können, der alle vier Viren nachweist und unterscheidet, liefert aussagekräftige Ergebnisse, mit denen an vorderster Front unserer Gesundheitssysteme bessere Entscheidungen getroffen werden können."Der Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus-Test wird voraussichtlich ab dieser Woche in Länder versandt, die Produkte mit CE-Markierung akzeptieren.Unter https://www.cepheid.com/de finden Sie weitere Informationen, Videos und Packungsbeilagen.- Mehr -ÖffentlichÜber CepheidCepheid ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik mit Sitz in Sunnyvale/Kalifornien (USA). Cepheid engagiert sich für eine bessere medizinische Versorgung, indem das Unternehmen genaue, aber einfach anwendbare molekulare Systeme und Tests entwickelt, herstellt und vertreibt. Das Unternehmen bietet Lösungen für Einrichtungen jeder Größe an, um hochkomplexe und zeitintensive manuelle Arbeitsschritte zu automatisieren. Somit können hochentwickelte molekulardiagnostische Tests auf zahlreiche Organismen und genetisch bedingte Erkrankungen durchgeführt werden. Mit seinen umfangreichen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Molekularbiologie konzentriert sich das Unternehmen auf solche Applikationen, bei denen es besonders auf genaue, schnelle und umsetzbare Testergebnisse ankommt, z. B. bei der Behandlung von Infektionskrankheiten und Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepheid.com/de.Pressekontakt:Kontakt für Medienanfragen:Darwa Petersondarwa.peterson@cepheid.comOriginal-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152041/5046841