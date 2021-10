Aktie: Readly | ISIN: SE0014855292 | Analysedatum: 14.10.2021Aktieninvestor hat am 15.06.2021 bereits über die Readly Aktie berichtet. Wer Readly noch nicht kennt: Readly ist ein Webdienst für Zeitschriften. Sozusagen ein digitaler Kiosk. Readly Nutzer können sowohl innerhalb der App als auch am Desktop herausragende Zeitungen zum monatlichen Festpreis lesen. Mit dabei sind u.A. Magazine wie: BILD, WELT, Auto-Motor-Sport, Computer-Bild, Chip, Euro am Sonntag, Men's Health, PC-Games und viele mehr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...