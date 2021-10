In einem TV-Interview äußerte sich Russlands Präsident Putin verhalten positiv zur Rolle von Kryptowährungen. Ein Bitcoin-Fan ist er aber trotz entsprechender Jubelmeldungen eher nicht. Zahlungen per Kryptowährungen sind in Russland seit Jahresbeginn faktisch untersagt, ein komplettes Verbot von Bitcoin und Altcoins - wie in China - soll es in dem Land aber nicht geben. Alexey Moiseev, stellvertretender Finanzminister der Russischen Föderation, betonte, dass es russischen Bürger:innen weiter erlaubt bleibe Kryptowährungen an ausländischen Börsen zu kaufen. Jetzt hat sich ...

