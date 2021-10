Neue Aktiengesellschaft treibt die digitale Kommunikation voran, um von der Dokumentenaustauschtechnologie zu intelligenten Datenlösungen zu wechseln

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ("Consensus") begann vor mehr als 25 Jahren als sichere digitale Dokumentenübertragungslösung und hat sich zu einer weltweit führenden digitalen Cloud-Faxtechnologie entwickelt. Am 8. Oktober 2021 startete Consensus Cloud Solutions den Börsengang als unabhängiges Unternehmen, das sich auf die Betreuung von Compliance- und datengesteuerten Organisationen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Rechtswesen konzentriert.

Die Consensus Solution Suite kann mehr als nur Dokumente sicher transportieren. Im Consensus-Workflow wird das Dokument durch die Anwendung fortschrittlicher Technologien für die Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz verbessert, um unstrukturierte Dokumente in strukturierte intelligente Daten umzuwandeln was die einfache Extraktion aussagekräftiger Erkenntnisse ermöglicht. Diese Datenaustauschtechnologie unterstützt HL7/FHIR und Direktnachrichtenprotokolle und kann verwendet werden, um kritische Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Die Ausrichtung der neuen Consensus-Lösungssuite bietet die Gelegenheit, sich auf den wachsenden Bedarf an sicheren, intuitiven Wegen für den Zugriff, die Transformation, die Verbesserung und den Austausch von verwertbaren Daten mithilfe innovativer, marktführender Interoperabilitätsfunktionen zu konzentrieren.

"Der spannende Aspekt von Consensus als eigene Aktiengesellschaft besteht darin, dass wir jetzt das Innovationstempo bei der Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen bestimmen können", sagte Scott Turicchi, Chief Executive Officer von Consensus Cloud Solutions, Inc. "Unsere erste Verpflichtung besteht gegenüber dem Gesundheitsmarkt darin, Anbietern, Kostenträgern und Pflegekräften zu helfen, die Kommunikation zu verbessern. Da wir mit regulierten Organisationen zu tun haben, kann vieles von unserem Angebot auch für dokumentenabhängige Branchen wie Rechts-, Finanz- und Fertigungsbranchen gelten."

Die Interoperabilitätssuite für das Gesundheitswesen von Consensus sicherer Lösungen bietet die folgenden Funktionen:

Eine einheitliche digitale Umgebung, die Arbeitsabläufe optimiert

Benachrichtigungen zu Gesundheitsereignissen in Echtzeit

Patientenanfrage auf Abruf

Direktes sicheres Messaging

Universelle APIs

Verarbeitung natürlicher Sprache/Künstliche Intelligenz

Elektronische Unterschrift

eFax HITRUST CSF Zertifiziertes digitales Cloud-Faxen

Über Consensus Cloud Solutions, Inc.

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ist seit über 25 Jahren ein weltweit führender Anbieter von digitaler Cloud-Fax-Technologie. Das Unternehmen nutzt sein technologisches Erbe, um sichere Lösungen anzubieten, die einfache digitale Dokumente in den fortschrittlichen Gesundheitsstandard HL7/FHIR für den sicheren Datenaustausch umwandeln. Consensus bietet eFax, einen weltweit führenden Anbieter von Online-Faxen, die Interoperabilitätslösungen Consensus Unite und Consensus Harmony, Consensus Signal für sichere automatische Echtzeitkommunikation im Gesundheitswesen, Consensus Clarity, eine Lösung zur optischen Zeichenerkennung (Optical Character recognition, OCR) und Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) sowie jSign für elektronische digitale Signaturen. Weitere Informationen über Consensus erhalten Sie auf consensus.com.

