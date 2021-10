Heute war am Aktienmarkt die Infineon wieder gefragt und die Nachwirkung der SAP-Rallye treibt den DAX weiter an. 15.500 sind greifbar nun. Fast nahtlos knüpfte die heutige Bewegung an den Mittwoch beim DAX an. Bereits in der Vorbörse wurde die 15.300 anvisiert und überschritten. Der Bereich gilt als Schlüsselmarke im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...