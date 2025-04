FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehrheitlich gut aufgenommene Quartalsberichte haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiteren Schwung gegeben. Im Fokus stand auch das GfK-Konsumklima, das die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland widerspiegelt. Es blieb zwar trüb, hellte sich aber etwas auf und fiel damit besser aus als befürchtet.

Medienberichte über ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump in Sachen Zölle für die Autoindustrie stützten die gute Stimmung zusätzlich. Hier soll es nun Erleichterungen geben. Trump werde noch am Dienstag Dekrete zu Autozöllen unterzeichnen, kündigte eine Sprecherin des Weißen Hauses an, ohne weitere Details zu nennen.

Nach bereits fünf freundlichen Handelstagen schloss der Dax am Dienstag 0,69 Prozent höher bei 22.425,83 Punkten. Von seinem Monatstief aus betrachtet hat sich der Leitindex damit seither bereits wieder um mehr als 21 Prozent erholt und die Kursdelle seit dem von Trump angekündigten "Tag der Befreiung" der USA durch massive Zollpakete wieder ausgeglichen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag letztlich um 0,44 Prozent auf 28.432,19 Zähler./edh/he

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145