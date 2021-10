Ripple hat bekannt gegeben, dass sie der Digital Pound Foundation beitreten. Damit möchte Ripple die Entwicklung und Implementierung eines digitalen Pfunds im Vereinigten Königreich fördern. Die Digital Pound Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Entwicklung des digitalen Pfunds widmet. Nun hat Ripple auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben, dass man ab sofort Teil der Organisation sei. Ripple wird als Stiftungsmitglied durch Susan Friedman, Head of Policy, im Vorstand vertreten. "Die Beteiligung von Ripple an der Stiftung setzt unsere laufende Arbeit for...

