Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Neue "Plus"-Version des Tests fügt ein drittes Gentarget hinzu, um den Nachweis künftiger SARS-CoV-2-Varianten zu verbessern- Cepheid gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus erhalten hat, einen schnellen molekularen Diagnosetest für den qualitativen Nachweis der Viren, die COVID-19, Grippe A, Grippe B und Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) verursachen, aus einer einzigen Patientenprobe. Die neue Plus-Version des Tests bietet ein drittes Gentarget für den Nachweis von SARS-CoV-2, um der Herausforderung künftiger Virusmutationen zu begegnen. Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ist für die Verwendung auf einem der weltweit über 35.000 GeneXpert®-Systeme von Cepheid konzipiert und die Ergebnisse liegen nach etwa 36 Minuten vor.Während der Pandemie wurden weltweit mehrere Varianten des Virus, das COVID-19 verursacht, dokumentiert. Viren verändern sich ständig durch Mutation, und es ist zu erwarten, dass im Laufe der Zeit neue Varianten eines Virus entstehen. Die Hinzufügung eines dritten Gentargets zur Plus-Version des CoV-2/Flu/RSV-Tests von Cepheid bietet eine breitere Abdeckung, um die möglichen Auswirkungen einer zukünftigen viralen genetischen Drift abzumildern."In dieser Jahreszeit können Gesundheitsdienstleister mit einer Reihe von Virusinfektionen konfrontiert werden, deren Symptome sich mit COVID-19 überschneiden, darunter Grippe A, Grippe B und Respiratorisches Synzytialvirus. Ein schneller und genauer Test zum Nachweis aktueller und zukünftiger Varianten der COVID-19- und Influenzaviren wird immer wichtiger", erklärte Dr. David Persing, MD, Ph.D., Chief Medical and Technology Officer bei Cepheid. "Durch die Möglichkeit, eine einzige Probe zu entnehmen und einen einzigen, hochempfindlichen Multiplex-Test durchzuführen, der alle vier Viren nachweist und differenziert, können verwertbare Ergebnisse bereitgestellt werden, um an vorderster Front in unseren Gesundheitssystemen besser Entscheidungen treffen zu können."Die Auslieferung von Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus an Länder, die CE-gekennzeichnete Produkte akzeptieren, wird voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen.Besuchen Sie https://www.cepheid.com/en für weitere Informationen, Videos und Packungsbeilagen.Informationen zu CepheidCepheid mit Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, ist ein führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen. Cepheid widmet sich der Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung präziser und dennoch einfach zu handhabender molekularer Systeme und Tests. Durch die Automatisierung hochkomplexer und zeitaufwändiger manueller Verfahren bieten die Lösungen des Unternehmens Einrichtungen jeder Größe eine bessere Möglichkeit, anspruchsvolle molekulardiagnostische Tests für Organismen und genetisch bedingte Krankheiten durchzuführen. Aufgrund seiner molekularbiologischen Kompetenz konzentriert sich das Unternehmen auf Anwendungen, die am dringendsten genaue, schnelle und umsetzbare Testergebnisse erfordern, wie z. B. die Behandlung von Infektionskrankheiten und Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepheid.com.Für Presseanfragen an Cepheid:Darwa Petersondarwa.peterson@cepheid.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1659949/xpress_cov_2_flu_rsv_plus.jpg